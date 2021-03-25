美元恢復升值　美財長、Fed主席對經濟表達信心

美元周三（24日）走高，因美國財長葉倫和聯準會主席鮑爾向國會表示，他們對美國經濟有信心。

美元指數上揚0.26%至92.58。美元指數盤中稍早觸及四個月高點，受避險資金支撐。

Action Economics全球貨幣分析部門主管Ronald Simpson表示：「美元勢將進一步升值，美國正在推動疫苗接種，歐洲在疫苗方面遇阻。」

歐元兌美元周三貶0.24%，報1.1821美元。

日圓兌美元貶值0.13%，報108.73日圓。

美國財政部長葉倫周三在國會作證時表示，美國的銀行看起來足夠穩健，可以派發股息和實施庫藏股，這一最新觀點反映出高級經濟官員對經濟從疫情中復甦更加有信心。 美國聯準會主席鮑威爾也參加了這場聽證會。他在回答一位參議員有關經濟前景的問題時表示：「最有可能的情況是，今年將是非常非常強勁的一年。」

今年迄今為止，衡量美元兌一籃子貨幣強度的美元指數上漲近3%，與分析師普遍預期美元會走貶的看法背道而馳。

被視為風險流動性指標的澳幣周三進一步走軟。澳元兌美元一度貶至0.7582美元，為2月5日以來的最低，隨後稍有回升。

加幣盤中一度勁升0.36%，報1.2543加幣兌1美元；挪威克朗收盤升值0.4%，因為長榮一艘貨輪擱淺蘇伊士運河，使得油價反彈，帶動油元升值。

在加密貨幣方面，比特幣上漲近2%，至55,377美元，仍低於61,781.83美元的紀錄高點。