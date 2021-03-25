快訊

「IT落後國」的無力感？日本LINE上海後門危機

國1高雄段車禍！車尾被撞到不見了 1女無生命跡象

美元恢復升值　美財長、Fed主席對經濟表達信心

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美元匯率24日走升。（路透）
美元匯率24日走升。（路透）

美元周三（24日）走高，因美國財長葉倫和聯準會主席鮑爾向國會表示，他們對美國經濟有信心。

美元指數上揚0.26%至92.58。美元指數盤中稍早觸及四個月高點，受避險資金支撐。

Action Economics全球貨幣分析部門主管Ronald Simpson表示：「美元勢將進一步升值，美國正在推動疫苗接種，歐洲在疫苗方面遇阻。」

歐元兌美元周三貶0.24%，報1.1821美元。

日圓兌美元貶值0.13%，報108.73日圓。

美國財政部長葉倫周三在國會作證時表示，美國的銀行看起來足夠穩健，可以派發股息和實施庫藏股，這一最新觀點反映出高級經濟官員對經濟從疫情中復甦更加有信心。 美國聯準會主席鮑威爾也參加了這場聽證會。他在回答一位參議員有關經濟前景的問題時表示：「最有可能的情況是，今年將是非常非常強勁的一年。」

今年迄今為止，衡量美元兌一籃子貨幣強度的美元指數上漲近3%，與分析師普遍預期美元會走貶的看法背道而馳。

被視為風險流動性指標的澳幣周三進一步走軟。澳元兌美元一度貶至0.7582美元，為2月5日以來的最低，隨後稍有回升。

加幣盤中一度勁升0.36%，報1.2543加幣兌1美元；挪威克朗收盤升值0.4%，因為長榮一艘貨輪擱淺蘇伊士運河，使得油價反彈，帶動油元升值。

在加密貨幣方面，比特幣上漲近2%，至55,377美元，仍低於61,781.83美元的紀錄高點。

聯準會 疫苗

延伸閱讀

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

葉倫：紓困案不會引發通膨

國際組織需要女力 葉倫等鼓勵參與

美國專家指美元會再跌35% 謝金河曝原因：不可能！

相關新聞

歐元區3月PMI重返擴張

歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）優於預期，自去年9月來首度回升至50榮枯線上方，也創去年7月來最大增幅，主因製造業...

美股三大指數收黑 科技股賣壓沉重、那指重挫2%

美股三大指數周三（24日）收黑，科技股重挫超過2%，聯準會主席鮑爾和財長葉倫對經濟復甦的樂觀發言未能阻止科技股連續第二天...

官員預期…2023年升息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）預期，聯準會（Fed）將會在2023年開始升息，調高目前接近...

體貼員工 華爾街調整工作模式

日前一篇高盛內部的調查報告，讓外界一窺華爾街鮮為人知的一面：新冠肺炎疫情使銀行大賺，但員工工作量暴增，新進員工更是叫苦連...

美國新冠確診「超3000萬人」 調降疫苗接種限制盼止血

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，截至24日，全美回報的新冠確診...

台積電ADR重挫逾5% 仍受英特爾消息拖累

台股ADR周三（24日）多數下跌，台積電ADR收盤重挫5.16%，主要受英特爾將進軍晶圓代工事業的消息拖累，不過股價仍較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。