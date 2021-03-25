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台積電ADR重挫逾5% 仍受英特爾消息拖累
台股ADR周三（24日）多數下跌，台積電ADR收盤重挫5.16%，主要受英特爾將進軍晶圓代工事業的消息拖累，不過股價仍較台北交易股票溢價7.95%。日月光、聯電ADR跌幅都達3%。
道瓊工業指數24日下跌3.09點，跌幅0.01%，報32,420.06點；標普500指數跌21.38點，跌幅0.55%，報3,889.14點；那斯達克指數挫跌265.81點，跌幅2.01%，報12,961.89點。
費城半導體指數收盤下跌1.34%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.42 -3.01%
中華電 CHT 38.82 +0.10%
台積電 TSM 108.96 -5.16%
聯電 UMC 8.14 -3.55%
資料來源：彭博資訊
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