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官員預期…2023年升息

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克接受媒體訪問時預期，Fed將在2023年開始升息。（路透）
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克接受媒體訪問時預期，Fed將在2023年開始升息。（路透）

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）預期，聯準會（Fed）將會在2023年開始升息，調高目前接近零的利率目標區間。

波斯提克23日接受華爾街日報（WSJ）訪問說：「我仍然認為，2023年是我們將要進入起飛區間的時候。」今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）擁有投票權的波斯提克說，Fed要調高利率，需要在一段持續的時期內看到「強而有力的」通膨，「我只是不太確定我們會很快看到這種情況」。

Fed在上周決策會議中將短期利率目標維持在0％至0.25％之間，自一年前新冠肺炎疫情襲擊全球經濟，Fed一直維持此利率水準。

波斯提克也對Fed每月購買1,200億美元債券的前景發表看法。Fed已表示，當就業和通膨目標有實質進展時就會開始減少購債，官員們暗示，目前還不會減債，波斯提克也持相同看法。

一些人還認為，公債殖利率上升反映了通膨憂慮超過Fed所預期，而且市場利率上揚可能為貨幣政策製造問題，可能重蹈2013年的「削減恐慌」（taper tantrum）的覆轍。

Fed 通膨

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