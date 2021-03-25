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美債殖利率攀升效應 新興市場資金外流

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

由於美債殖利率近來持續攀升，促使去年下半年湧入新興市場的資金開始外流，其中俄羅斯、南非和印尼因政府的現金水位較高，所受影響應該會比較小，但祕魯、巴西等國家的財政欠佳，恐怕難以重振後疫情時代的經濟復甦情況。

彭博資訊報導，在美元走軟和破紀錄的刺激措施的帶動下，新興市場去年下半年蓬勃發展，但美債殖利率在近幾個月竄升，連帶使新興市場公債失色。許多開發中國家如今還陷入一個困境：在借貸成本開始上升之際，為了振興受疫情衝擊的經濟，他們必須籌措足夠的資金，才得以擴大支出。

根據彭博巴克萊指數，資金狀況良好的新興市場國家，所發行的公債較能抵擋今年全球掀起的公債拋售潮。若以美元計算，南非公債價格已下跌1.5%，印尼債跌約5%，俄羅斯債跌7%；但發債需求較高的祕魯與巴西公債，都大跌逾8%。

雪上加霜的是，整體新興市場預計要在2021年底前，相當於價值3兆美元的債券將到期。

新興市場 俄羅斯 疫情

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