鮑爾：美通膨升溫 不會失控

美國聯準會（Fed）主席鮑爾與財長葉倫昨（24）日連續第二天赴國會參院，主要也是為新冠肺炎大流行期間的紓困政策作證。Fed主席鮑爾前一天在眾院表示，今年的物價水準預料可能會上揚；不過，這些因素對通膨的影響不會過大，也不會持續存在，不致於造成通膨失控。財長葉倫則說，加稅有其必要性，但政府絕對不會做任何「傷害」企業或民眾的事。

鮑爾答覆國會議員的詢問時表示，新冠疫情緩解、被壓抑的需求釋放、民眾恢復外出消費、供應鏈的瓶頸和比較的基數較低等因素，料將推升，但他強調，全球長期低通膨，是導致物價受抑制的原因之一，「過去25年來我們持續處於通膨面臨強大下行壓力的環境，全球皆然；我們不認為一次性的支出增加導致的物價上漲，會打破這個趨勢。」

市場普遍預期，疫苗接種進展和拜登政府的1.9兆美元刺激方案，將使美國經濟在未來幾個月快速成長；Fed預測，美國經濟今年將成長6.5%，創1983年以來最快增速；今年1月的通膨率為1.5%，Fed預估今年底將升至2.4%。

鮑爾也表示，部分資產的價格確實已經過高，但尚未到達必須示警的程度。至於刺激方案和Fed收緊貨幣寬鬆政策是否可能引發市場震盪，鮑爾表示對市場穩定性仍深具信心。

鮑爾指出，「我們一直審慎關注金融穩定性，有些資產的價格確實有點高，但銀行系統的資金仍相當充沛。」

被問及Fed是否將縮減購債規模，鮑爾表示：「當勞動市場完全就業、通膨接近2%等目標出現實質進展時，我們才會開始縮減。」

財長葉倫則表示，拜登政府下一階段的經濟計畫，包括約3兆美元的基礎建設、乾淨能源和教育支出，為了替這項計畫籌措資金，增稅有其必要性。