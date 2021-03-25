歐中投資協定恐生變
歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）警告北京，中方近期的強悍外交升高制裁危機，將損及歐盟與中國大陸才剛簽署不久的歐中投資協定。這項協定簽定時被認為是雙方未來關係發展的基石，目前還須歐洲議會通過才能正式生效。
歐盟周一為新疆維吾爾族人權問題宣布制裁中國，中國隨時採取反制行動，也報復性宣布制裁歐盟。杜姆布羅夫斯基斯對此表示：「中國報復性的制裁令人遺憾，同時難以接受。」未來是否批准歐中投資協定，取決於情勢演變。批准過程不可能與歐中關係的發展脫鉤。
歐盟執委會去年與北京簽署投資協定之前，就已遭到人權團體的抨擊和抗議，認為歐洲將商業利益置於基本價值之前。如今在這項協定待歐洲議會通過之際，北京已宣布對包括多位歐洲議會議員在內的對象實施制裁。
杜姆布羅夫斯基斯說：「歐盟一直竭盡所能與中國建立一種平衡的、以規則為基礎的經濟關係，而歐中投資協定是朝著這個方向邁出的重要一步。」「但是我們的貿易和經濟議程以歐洲價值觀為核心：追求我們的經濟利益與捍衛價值觀並存，包括必要時採取制裁措施。」
歐洲議會龐大的中左派社會黨和民主黨團體已明確表示，結束對歐洲議會的制裁是批准推進投資協議的「先決條件」。
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