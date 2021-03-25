日本總動員 協助瑞薩重建

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本政府與汽車業全力協助瑞薩儘速進行火災後重建。 （路透）
日本政府與汽車業全力協助瑞薩儘速進行火災後重建。 （路透）

日本政府和汽車界現正傾力協助瑞薩電子（Renesas）的火災後重建工作，希望該廠儘速恢復生產。瑞薩的大客戶豐田與日產汽車，也都已派人到受災廠區協助重建。如此廣泛的協調合作，除了反映晶片荒問題的嚴重性，也反映出汽車產業與晶片業對日本的重要性。

瑞薩電子位於日本茨城縣的那珂工廠上周五發生火災，造成部分生產中斷。日本經濟產業省現正全力動員，幫忙瑞薩趕快取得設備，日本汽車廠更派員到火災現場支援復原作業。

彭博資訊指出，如此廣布的協調合作，反映出汽車產業與晶片業對日本的重要性。這兩大產業占日本出口大宗，去年日本汽車銷往海外總值9.6兆日圓（880億美元），晶片出口總值4.1兆日圓。

業界專家說，汽車廠的主要供應商，通常會把庫存保持在二至四個月左右。瑞薩執行長柴田英利雖表示力拚一個月內恢復工廠正常營運，但晶圓廠的設備大多是客製的，新設備往往要花數個月時間才能製造完成。對此，日本經濟產業省資訊工業部門主管說，政府將請求設備製造商優先處理瑞薩的設備訂單。

另外，瑞薩的大客戶豐田以及日產汽車都已派出工人到受災廠區協助重建。日本汽車業界預料，車廠最快下個月就會開始受到瑞薩火災停產的影響。先前多數半導體專家認為，今年下半年車用半導體短缺現象便有望緩解，但如果瑞薩的復原時間拖延，情況可能不妙。

最新一家受到晶片短缺衝擊的車廠，則是南韓現代汽車。首爾經濟日報報導，現代汽車已經以停掉周末加班的方式，調整部分車款的生產，以因應萬一車用晶片短缺持續惡化。

首爾經濟日報報導，知情人士透露，現代調整產量的車款包括：Kona、Avante、Grandeur、Sonata。但是熱銷車款Palisade以及豪華車部門的生產，則依舊維持原先的全線運作。據了解，現代也備妥計畫，一旦晶片不易取得時，某些車輛的生產可以在15天內停止。

日本經濟 火災 日產

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