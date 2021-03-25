體貼員工 華爾街調整工作模式

日前一篇高盛內部的調查報告，讓外界一窺華爾街鮮為人知的一面：新冠肺炎疫情使銀行大賺，但員工工作量暴增，新進員工更是叫苦連天。為此花旗宣布後疫情時代將採取「混合工作模式」，成為第一家採取遠距工作模式的主要銀行；高盛也承諾不讓員工周六加班，凸顯華爾街展現溫暖、體貼的一面。

花旗執行長芙瑞瑟（Jane Fraser）22日向員工表示，等全球走出疫情陰影後，多數員工一周只須在公司上班三天，成為第一家宣布後疫情時代採取遠距工作的主要銀行。花旗提出的最新規定顯示，禁止在周五舉行內部視訊會議，並鼓勵員工放假休息。

芙瑞瑟在給員工的信中寫道，這不僅僅是正在安排的事宜，當公司要求同仁待在辦公室時，將會深思熟慮；「疫情已增強我們解決問題的創新思考能力，開啟了多種新工作模式，也顯示我們能適應逆境，並充滿活力。」這位花旗第一位女性執行長表示，尚未決定哪些職務可採取混合工作模式。有些員工仍得回公司工作，少數員工將完全轉為遠距工作；花旗旗下有約21萬名員工。

一份高盛內部文件近期引發熱議，這份調查顯示，高盛美國投銀部門有十幾名新進分析師，每周工作近100小時，使這些員工不堪負荷。高盛執行長蘇德巍21日承諾，公司會著手改善情況，讓年輕職員周六不必進辦公室加班。Jefferies金融集團上周也表示，將向年輕員工發放健身津貼。

在疫情使各國持續實施封鎖措施之際，全球大型公司紛紛想方設法，以適應員工改變生活重心的局面。有些公司已宣布將允許員工永久在家上班，採取混合工作模式，但銀行業多半缺乏跟進意願。