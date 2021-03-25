GameStop營收連九季下滑

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

促使散戶扳倒放空機構的美國電玩零售商GameStop（GME），上季線上營收雖激增175%，但總營收下滑3.3%，為連續第九季走下坡，引發GME 24日盤前股價暴跌12%。

GME年度第4季（截至2021年1月30日）營收下滑3.3%至21.2億美元，不如市場原估的22.4億美元，淨利為8,050萬美元，高於一年前的2,100萬美元；上季遊戲主機熱銷，帶動線上營收暴增175%，線上營收占總營收的比率為34%，高於去年同期的12%。

GME 23日收盤股價大跌6.6%，24日盤前跌勢擴大，重摔12%，報每股160美元。散戶投資人對這種跌勢應不會感到訝異，原因是GME股價今年來多次大起大落。

GME上季關閉232家實體門市，2020年度共計關閉693家實體門市。GME截至2020年底在全球各地擁有4,816家實體門市。

GME在法說會中拒絕接受提問，也並未提到網路論壇Reddit散戶大軍拉抬股價飆漲一事，且並未提出任何財測。

線上券商羅賓漢（Robinhood）已祕密向美國證管會（SEC）遞交文件，申請首次公開發行股票（IPO）。

GameStop IPO Reddit

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