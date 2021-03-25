豐田五十鈴二度攜手

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

日本最大車廠豐田與五十鈴汽車（Isuzu）二度攜手合作，將共同研發採用電池和燃料電池的商用車，以及自動駕駛技術。

豐田和五十鈴24日表示，這兩家公司將恢復2018年結束的資本合作關係，再度互相持股。

豐田將以428億日圓（3.95億美元）取得五十鈴3,900萬股股票，相當於持有4.6%股權。五十鈴也將從公開市場上取得相同價值的豐田股票。

豐田社長豐田章男表示，豐田和五十鈴在研發電動車方面取得共識。豐田的卡車子公司日野汽車（Hino Motors）和五十鈴是競爭對手。

卡車和巴士製造商現在正面臨一項共同挑戰，那就是電動化趨勢。老牌業者更是面臨到特斯拉、Rivian等電動卡車新創公司的激烈競爭。

SBI證券分析師遠藤功治表示，卡車是最難電動化的車輛之一，因為無論車廠是否改用電池或燃料電池，研發成本都很高；五十鈴和日野的規模和歐美的卡車製造商相比太小，且資源有限。這兩家公司單打獨鬥沒有任何好處，「選擇合作十分合理」。

豐田 巴士 日本

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