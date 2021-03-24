港股因BNT疫苗包裝疑有瑕疵再挫 比2月高點回檔10%
香港恆生指數24日盤中挫跌1.7%至28,009點，已較2月17日的高點回檔10%。香港稍早宣布停打生技業者BioNTech（BNT）研發的新冠病毒疫苗。
在這一波跌勢中，工商業類股表現最慘，友邦保險和美團大跌，拖累恆生指數下挫。
港、澳政府宣布暫停接種BNT研發的新冠疫苗，因在藥瓶封蓋包裝發現瑕疵，顯示這兩地為提振經濟所付出的努力受挫。
港、澳政府24日表示，他們收到上海復星醫藥附屬公司復星實業（香港）有限公司的書面通知，內容是BioNTech生產批號為210102的新冠疫苗封蓋出現包裝瑕疵。
根據澳門政府的新聞稿，BNT和上海復星醫藥已對這項問題展開調查，表示沒有理由認為產品安全存在風險。
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