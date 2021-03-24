快訊

航班雙向大阻塞！Ever Given擱淺運河 長榮曝原因

港股因BNT疫苗包裝疑有瑕疵再挫 比2月高點回檔10%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
港、澳政府24日宣布停打BioNTech研發的新冠病毒疫苗。路透
港、澳政府24日宣布停打BioNTech研發的新冠病毒疫苗。路透

香港恆生指數24日盤中挫跌1.7%至28,009點，已較2月17日的高點回檔10%。香港稍早宣布停打生技業者BioNTech（BNT）研發的新冠病毒疫苗。

在這一波跌勢中，工商業類股表現最慘，友邦保險和美團大跌，拖累恆生指數下挫。

港、澳政府宣布暫停接種BNT研發的新冠疫苗，因在藥瓶封蓋包裝發現瑕疵，顯示這兩地為提振經濟所付出的努力受挫。

港、澳政府24日表示，他們收到上海復星醫藥附屬公司復星實業（香港）有限公司的書面通知，內容是BioNTech生產批號為210102的新冠疫苗封蓋出現包裝瑕疵。

根據澳門政府的新聞稿，BNT和上海復星醫藥已對這項問題展開調查，表示沒有理由認為產品安全存在風險。

新冠疫苗 香港 BNT

延伸閱讀

中國大陸以疫苗誘巴拉圭與我國斷交 綠委譴責

AZ疫苗新北再增2000劑 侯友宜：雖然慢一點還是謝謝

指包裝有瑕疵 港府暫停接種復必泰疫苗

吳釗燮：中國疫苗未經認證 施打的國家應自求多福

相關新聞

新生銀申讓日盛金逾13億股給富邦金 估進帳75億日圓

繼富邦金（2881）23日宣布成功收購日盛金（5820）過半股權後，日本新生銀行24日宣布，已申請富邦金提出的收購提議，...

晶片荒不能拖 日政府與車廠傾全國之力助瑞薩災後重建

日本政府和汽車業界現正傾力協助車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas）的火災後重建工作，希望事故發生前就已嚴重短缺的車用晶...

新聞解析／英特爾為何改衝刺晶圓代工、不轉純IC設計？

英特爾宣布在美新蓋兩座廠，進軍晶圓代工事業，直接搶單台積電的意圖濃厚。這對市場投下一顆震撼彈，因為數月前，英特爾還在研擬...

現代汽車傳因應晶片缺貨調整生產 股價跌

南韓媒體《首爾經濟日報》報導，現代汽車已經以停掉周末加班的方式，調整部分車款的生產，以因應萬一車用晶片短缺持續惡化。消息...

我破產了不得不跟爸爸借錢… 「3成功原則」讓他翻身億萬富豪

「輸掉這場賭局，就像被人用球棒重擊腦袋一樣。我破產了，不得不向我父親借了4000美元，來支付家中的帳單。」

GameStop靠徵召科技重量人物滿足散戶 財報五重點一看

上演散戶扳倒做空機構戲碼的遊戲零售商GameStop（GME）23日盤後公布上季財報，以下整理法說會的五大看點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。