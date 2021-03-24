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美元指數大漲突破兩周高點 受避險需求推升

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
市場人士指出，美元周二上揚表明全球還沒有擺脫新冠肺炎疫情的陰影。路透
市場人士指出，美元周二上揚表明全球還沒有擺脫新冠肺炎疫情的陰影。路透

美元指數周二上揚，升逾兩周來高點，而美國公債殖利率下滑，因聯準會（Fed）主席鮑爾向國會表示，通膨不會失控。

因投資人尋求避險，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤上漲0.7%，至92.336，扭轉周一的走勢。歐元兌美元貶0.7%，至1.1847美元。

美國10年期公債殖利率再度下滑，報1.624%。周二稍早，美國2年期債券標售吸引強勁需求，投資人關注本周後續標售的較長期公債。

Tempus Inc外匯交易員兼策略師Juan Perez說，「更多的是基本面因素，明天開始有大量數據要消化。」

Perez也表示，周二美元上漲表明「最終我們還沒有擺脫這種情況」，他指的是新冠肺炎疫情

2021年迄今，美元指數已上漲約2.4%，投資人認為美國新冠疫苗接種速度相對較快和刺激支出有助於促進經濟增長。

歐洲爆發的第三波新冠疫情加劇了市場的謹慎情緒。德國延長了封鎖期，並敦促民眾在家過復活節假期。

紐西蘭元兌美元跌至三個月低點，因官方祭出房市降溫措施。紐元當日大跌約2.27%，至0.70美元。

澳幣兌美元也下挫1.5%，報0.763美元。

土耳其里拉略微趨穩，在總統開革鷹派央行總裁後，里拉在周一暴跌了7.5%。周二尾盤，土耳其里拉兌美元上漲約1.79%。

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