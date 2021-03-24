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對槓台積電！英特爾將砸200億美元在亞利桑那設2廠

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

英特爾（Intel）23日宣布將耗資200億美元在亞利桑那州Ocotillo興建兩座新的晶圓廠，並且建立晶圓代工業務為其他公司製造晶片，這代表英特爾將與台積電展開直接競爭。不過英特爾也透露，將把一些所需晶片委交台積電代工，但多數保留自家生產。

設廠消息激勵英特爾股價在23日盤後大漲約6%。相較下，台積電ADR盤後重挫近4%。

英特爾執行長杰辛格（Pat Gelsinger）上任以來的首次公開發言，就是發表這項重磅消息，代表英特爾將持續聚焦於製造、而非大幅轉向委外生產，這也會使英特爾與台積電展開直接競爭。

杰辛格首先將斥資200億美元，在亞利桑那州興建兩家新工廠，以支持英特爾試圖打入晶圓代工業務的嘗試行動。英特爾還計劃在美國、歐洲和其他地區建立更多工廠，杰辛格承諾公司的絕大多數晶片都將由內部生產。

目前，英特爾的工廠現在落後於台積電和三星電子，後兩家業者為超微等英特爾的競爭同業製造晶片，也為亞馬遜、蘋果等的英特爾大客戶進行生產。

杰辛格表示，這項計畫將讓英特爾「有獨特能力擁有領導型產品，並且在供應鏈和在我們事業各部分的成本結構有領導地位」，「我們準備好競賽，我們將迎頭趕上，接著邁向長期維持領導地位」。

英特爾表示，將為IC設計業者這類無廠半導體業者進行晶圓代工，晶圓代工子公司名為「英特爾晶圓代工服務」（Intel Foundry Services），由資深副總裁塔克爾（Randhir Thakur）負責領導。

杰辛格表示，晶圓代工市場規模到2025年可能達到1,000億美元，英特爾將在這塊市場中競爭，並且生產種類廣泛的晶片，包括基於安謀（ARM）技術的晶片。安謀晶片主要用於智慧手機等行動裝置，向來和英特爾青睞的x86技術競爭。

英特爾23日預測今年資本支出多達200億美元，高於去年的140億美元，同時預辜今年營收將低於華爾街預期。

對於先進製程延宕問題，英特爾表示其最新製造技術已有進展，杰辛格說，「儘管10（奈米）和７（奈米）的阻礙對像我們這樣的公司來說是難堪的，但現在修補好了」，「我們明白問題在哪」。

杰辛格還說，英特爾將把一些所需晶片委託台積電進行代工，包括部分最重要的產品。雖然此舉是較當前跨出一步，但該公司仍將由內部進行多數生產。

英特爾執行長杰辛格（Pat Gelsinger）。（美聯社）
英特爾執行長杰辛格（Pat Gelsinger）。（美聯社）
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

台積電 奈米 半導體

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