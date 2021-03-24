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台積電ADR盤後重挫4% 英特爾將斥資創晶圓代工事業

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌近2%收114.89美元，較台北交易股票溢價10.1%。英特爾盤後宣布斥資增建新晶圓廠，台積電ADR聞聲重挫，台積電客戶超微公司（AMD）也下跌3%。

費城半導體指數周二大跌2.7%。

美國股市周二尾盤急挫，原本從經濟重啟中獲益的類股表現最糟，市場擔心新冠病例的增加和德國的新防疫措施預告全球經濟重啟進展遲緩。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大跌308.05點，跌幅0.9%，報32,423.15點；標普500指數跌30.07點，跌幅0.8%，報3,910.52點。那斯達克綜合指數跌149.85點，或1.1%，報13,227.70點。

英特爾將斥資興建新晶圓廠並創立晶圓代工業務為其他公司製造晶片，晶圓代工龍頭台積電首當其衝。

台灣加權股價指數昨天跌11.63點收16,177.59點。台積電漲0.2%收594元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.82 -1.80 108.00 0.76

中華電 CHT 110.33 -0.46 111.00 -0.61

台積電 TSM 653.70 -1.95 594.00 10.05

聯電 UMC 48.02 -1.52 48.50 -0.99

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電

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