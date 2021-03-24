遠距辦公...Z世代感覺孤立

最新研究顯示，隨著新冠疫情促使全球大批勞工在家工作，多數人認為遠距辦公模式更有彈性和安全，還能兼顧家庭生活，但一項調查顯示，「Z世代」上班族卻深感遭孤立，覺得正在錯失了在辦公室才有的職涯成長機會。

微軟公司1月進行的調查顯示，在全球3.1萬名受訪勞工中，73%希望疫情過後還可以在家上班，然而，18至25歲的Z世代受訪者卻表示，他們在遠距工作模式下壓力更大，比其他同事感覺更差，更有被孤立感。

微軟產品行銷經理麥康諾菲說，少了走廊談話、偶遇以及咖啡間的閒聊，即使是與直屬團隊也很難覺得有聯繫，遑論是在公司內建立有意義的聯繫。

這群Z世代年輕人常為單身族，職業生涯也才剛起步，若僱主未幫忙支付費用，沒有經濟能力在家中打造出舒適的辦公環境，他們也無法參加有助職涯發展的面對面會議，甚或與老闆打好關係。

LinkedIn資深特約編輯安德斯說，這份調查顯示，對Z世代和初入職場者而言，這段期間極具破壞性。這些工作者很難找到立足點，因為沒有經歷過面對面的上班、人脈網絡和訓練，這是他們原本預期在正常一年中該有的體驗。