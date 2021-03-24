美聯手西方國家制裁中國

美國22日與西方盟國以新疆人權問題為由，對中國大陸官員實施制裁，是總統拜登上任以來，西方國家首次聯手制裁北京，同時新任貿易代表戴琪首度與重要夥伴和世界貿易組織（WTO）對話，焦點之一是合力解決強迫勞動等與大陸有關的疑慮，這兩大行動都透露出美國正著手推行聯手盟邦圍堵中國大陸的策略。

美國、歐盟、加拿大及英國22日都宣布，將制裁四名大陸官員和一個實體機構，此舉不太可能影響大陸的經濟或行為，主要為象徵意義。

澳洲和紐西蘭也在22日對大陸人權議題表示關切，兩國外長在聯合聲明中指出，有明顯證據顯示新疆維吾爾族人權遭嚴重侵犯；這項聲明並未提及對大陸實施貿易制裁，但可能讓澳洲和最大貿易夥伴大陸之間的緊張關係進一步升溫。

這些行動是美國透過外交努力，聯合盟邦對大陸採取一系列行動的初步成果，也反映拜登政府的對華政策中，聯合盟友是核心要素。

北京隨即反制，宣布制裁歐盟十名人員和四個實體，抨擊歐盟損害其主權和利益。

戴琪也在22日則與英國、歐盟、加拿大等重要貿易夥伴、及WTO祕書長伊衛拉等官員通話，矢言重建聯盟，積極參與國際貿易。她強調，有必要解決氣候變遷和貿易中的種族平等問題，且須合作解決關於強迫勞動等與大陸有關問題的疑慮。

戴琪與英貿易部長特拉斯和歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯對話的關鍵議題之一是大陸；美貿易代表署表示，戴琪與特拉斯同意「合力解決非市場經濟國家的不公平貿易行為，例如中國」。