愈來愈難在鞋店找到Nike運動鞋 原因出在公司策略改變

很難在居家附近的鞋店找到Nike運動鞋？Nike公司是刻意這麼做的。

Nike公司希望顧客在其專賣店與Nike.com、應用程式（App），以及Dick's Sporting Goods、Foot Locker等幾家限定零售商購買更多球鞋、服飾及體育用品。 因此，該公司近年來大幅削減了銷售其商品的傳統零售商數量，轉而透過自家通路（尤其是在線通路）直接成長。

CNN財經新聞報導，這項策略影響了大大小小的零售商。 除了撤出一些獨立商店外，Nike還在2019年結束了在亞馬遜銷售的合作關係。但這家運動品牌大廠並未具體透露與切斷與哪些零售商的關係。

報導說，Nike改變了以批發為主的經銷模式，與該公司之前幾十年的作法背道而馳。小型獨立的運動鞋零售商是Nike在成立初期日漸受歡迎的關鍵，當時的消費者是從逛這些在地商店來了解Nike 即將發表的鞋款。但是Nike表示，透過自家網站和實體商店銷售商品的獲利，要比透過批發合作夥伴所賺的錢多出一倍以上。

Nike可以更緊密掌控購物者體驗以及直接向消費者出售產品的價格。對於Nike而言，這是一筆大買賣。身為高級品牌的Nike，希望確保以迷人方式向客戶展示商品，並防止產品的折扣過大。