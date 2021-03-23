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高盛CEO：承諾讓新進分析師 至少周休一日

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛執行長蘇德巍（David Solomon）。 路透
高盛執行長蘇德巍（David Solomon）。 路透

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）21日向員工發出語音備忘錄表示，他將致力讓新人至少周休一日，也就是所謂的「周六原則」——避免他們周五晚上9時到周日早上9時這段時間工作。

得知一批新進資淺分析師反映工時太長的問題後，蘇德巍也承諾在工作量比較大的期間，調派更多人力支援基層第一線工作，另也加速增聘新人。同時，公司也將更嚴謹取捨業務機會，特定的工作事項正著手自動化。

蘇德巍說，這批資淺分析師向管理階層提出問題，非常好，「我們要有一個讓大家都能自由彼此訴苦的工作場所。」

13位高盛新進資淺分析師製作一份給其管理階層的簡報，上周在社群媒體上瘋傳，其中提及他們每周工作100小時，嚴重超時，身心俱疲。

蘇德巍強調他感同身受。他表示，在家工作的型態，讓壓力原就很大的金融業，負荷感覺更大。「在遠距工作的世界中，感覺我們7天24小時都連著工作。每個人都這樣。」蘇德巍說，同事、主管、部門領導人，大家都不容易，「我們正在努力使情況變得更好。」

在家工作 高盛

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