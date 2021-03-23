金價周線連二漲後下跌…油價小漲 鋅價率基本金屬上漲

金價周一走弱 ，美國公債又有一波發行，投資人擔憂美債殖利率可能會進一步攀升；原油價格小幅上漲，在經歷了去年10月以來跌幅最大的一周之後，投資人看淡全球需求復甦不平衡的狀況；鋅價領漲基本金屬，受鋼鐵市場走強和供應趨緊跡象的推動。

●金價下跌

現貨金價紐約時間下午2:19跌0.3%，至每英兩1,740.24美元，上周五上漲0.5%。 6月交割黃金期貨下跌0.2%，收於每英兩1,740.40美元。

現貨銀下跌1.9%，白金和鈀金也回落。

金價之前兩周上漲，曾給多頭帶來今年跌勢正在緩解的希望。受債券殖利率上升的壓力，今年來金價已下跌了8%以上。

市場未理會美債殖利率周一下跌，而將注意力轉移到本周一系列公債發行上。

道明證券分析師Bart Melek表示，黃金過去兩周的上漲還不足以促使投資人軋平原本押注金價下跌的部位。

聯準會（Fed）主席鮑爾和財長葉倫周二料將出席美國眾議院金融服務委員會的聽證會。

●油價小幅走高

紐約市場原油期貨盤中在前收盤水平上下震盪之後，連續兩個交易日收盤上漲。

石油需求復甦正面臨短期內受挫的局面，尤其是在歐洲，德國、義大利和法國等國家延長或者再次採取抗疫封鎖措施；另外在美國，紐約市市長敦促紐約州跟紐澤西州一樣，暫停經濟重新開放。

4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲13美分，收於每桶61.55美元，該合約周一到期。更活躍的5月合約上漲12美分至61.56美元。5月交割的布蘭特原油貨價格上漲9美分，收於每桶64.62美元。

●鋼品價格上漲和供應吃緊跡象推高鋅價

用於防止鋼材生鏽的鋅通常受益於熱軋鋼材價格的上漲，而上海期貨交易所鋼材期貨價格已經上漲至2014年啟動交易以來的最高價位。

與此同時，由於供應吃緊，鋅冶煉廠加工費已跌至兩年多來的最低水平。

包括鋅、鋁和鋼鐵在內的金屬也受益於中國加大力度治污減排、爭取2060年實現碳中和。

倫敦時間下午5:51，LME 3個月鋅期貨上漲1%，結算價每噸2,866美元；上海期鋅也飆升，短暫觸及近兩年來的最高水平。LME其他金屬中，銅價上漲0.6%至每噸9,108.50美元。鎳價上漲1%。