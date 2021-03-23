接二連三 福特、日產、Volvo因缺晶片停工減產

車用晶片短缺情況持續影響汽車業生產，福特汽車（Ford）本周在美國的兩座工廠分別停工或減產，日產（Nissan）在北美的多條生產線也暫停數日。Volvo除了將局部停工也提出預警，晶片短缺會嚴重衝擊公司第2季獲利與現金流。

福特汽車在俄亥俄州的商用車工廠，本周將暫停生產；位於肯塔基州的卡車工廠，本周則是減少一個班的生產，21日這一天也額外另再減一班生產。兩座工廠預定下周一恢復平常作業。

日產的美國田納西州廠與密西西比州廠，上周五已停止第1條生產線，昨天也停，計劃今天恢復。墨西哥廠第1號廠停產到今天，預定明天復工。

Volvo表示，由於全球性的晶片短缺，從第2季一開始，在世界各地的卡車製造作業必須訂定一些停工日。以目前的情況估計，停工日數依各廠區條件，會介於兩周到四周之間。晶片供應鏈和其他零組件至今的可見度，還是「非常低」。

Volvo同時預警，第2季獲利和現金流將因此大受影響。