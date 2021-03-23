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台積電ADR隨費半大漲3.1% 溢價拉大至12.3%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一反彈3.1%收117.18美元，結束連三日跌幅。圖／路透
台積電ADR周一反彈3.1%收117.18美元，結束連三日跌幅。圖／路透

台積電ADR周一反彈3.1%收117.18美元，結束連三日跌幅，較台北交易股票溢價12.3%。費城半導體指數大漲2.2%。

科技股周一率美國股市全面上漲，因美國公債殖利率下跌，為股市帶來提振。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲162.31點，收在13,377.54點，漲幅1.2%，在上周下跌後有所回升。標普500指數上漲27.49點，至3,940.59點，漲幅0.7%。道瓊工業指數上漲103.23點，收在32,731.20點，漲幅0.3%。

台灣加權股價指數昨天上漲118.98點收16,189.22點。台積電漲0.3%收593元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 110.72 +0.65 108.00 +2.52

中華電 CHT 110.75 +0.36 110.50 0.22

台積電 TSM 666.19 +3.12 593.00 12.34

聯電 UMC 48.72 +4.13 48.20 1.08

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 科技股 半導體 ADR

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