聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR隨費半大漲3.1% 溢價拉大至12.3%
台積電ADR周一反彈3.1%收117.18美元，結束連三日跌幅，較台北交易股票溢價12.3%。費城半導體指數大漲2.2%。
科技股周一率美國股市全面上漲，因美國公債殖利率下跌，為股市帶來提振。
以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲162.31點，收在13,377.54點，漲幅1.2%，在上周下跌後有所回升。標普500指數上漲27.49點，至3,940.59點，漲幅0.7%。道瓊工業指數上漲103.23點，收在32,731.20點，漲幅0.3%。
台灣加權股價指數昨天上漲118.98點收16,189.22點。台積電漲0.3%收593元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 110.72 +0.65 108.00 +2.52
中華電 CHT 110.75 +0.36 110.50 0.22
台積電 TSM 666.19 +3.12 593.00 12.34
聯電 UMC 48.72 +4.13 48.20 1.08
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言