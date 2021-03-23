布林肯稱「種族滅絕」 美聯合英加歐出手制裁新疆官員

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日宣布制裁新疆生產建設兵團政委王君正，和新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國；除了美國，英國、加拿大與歐盟也發布相關制裁，國務院表示，中國大陸持續致力於新疆地區的種族滅絕和人權犯罪，美國呼籲中方停止壓迫維吾爾族，並釋放所有被拘留者。

美國制裁兩名現任中國大陸官員，美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟22日宣布制裁4名中國大陸官員和1個實體，除王君正和陳明國外，還包括前新疆政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，以及新疆生產建設兵團公安局，被制裁者將面臨限制簽證和凍結資產。

布林肯接任國務卿以來，多次表示同意前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的判斷，相信新疆地區發生種族滅絕（genocide），不過國務院一直在檢視相關政策，並未決定下一步行動；22日為拜登政府首次對中國大陸官員實施制裁。

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki ）在例行記者會被問及此事，她說，無論是布林肯在阿拉斯加與陸方外交高層對談，或者美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的通話，都提到新疆人權問題，相信中國大陸很清楚，美國政府比起過去4年，和盟友的合作更為緊密；美國也會在與世界盟友和夥伴諮商下，評估接下來的行動。

布林肯透過聲明表示，這是為了回應發生在新疆地區對種族和宗教少數派的嚴重人權問題；正當國際譴責聲浪上漲，中國大陸持續致力於新疆地區的種族滅絕和人權犯罪，美國重申呼籲中方終止對維吾爾族人的壓迫，包括所有在拘留營或拘留場所中，被任意拘留的人。

布林肯說，美國今日與英國、加拿大和歐盟的夥伴團結一致採取這項行動，這些國家也會制裁包括新疆地區在內的人權迫害者，這些行動展現了美國持續透過多邊合作，以促進人權和釐清中國大陸政府與中國共產黨要為這些暴行負起責任。

布林肯表示，制裁是一項重要工具以防止有害行為者和促進究責。負責制裁行動的美國外國資產管制辦公室（OFAC）主任加奇（Andrea Gacki）表示，大陸當局將持續因為發生在新疆的暴行面臨後果。

美國財政部表示，OFAC據此實施制裁，這2名新疆官員直接或間接擁有50%以上的任何實體以及所有財產與財產權益，不論在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，並必須向OFAC報告。