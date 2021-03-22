拜登1.9兆美元支出 有利全球經濟成長

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國政府新實施的1.9兆美元紓困計畫，雖是為了促進美國經濟復甦，但透過進口增加，也將帶動全球經濟成長。

裕信銀行首席經濟學者尼爾森表示，美國實施刺激措施，其他國家將「雨露均沾」。摩根大通資產管理公司歐洲策略長華德則用「美國開派對，全球皆同歡」來形容。

許多美國民眾雖已收到1,400美元的政府補貼，但由於外食及娛樂等活動仍未全面解禁，因此民眾新增的收入中有很大一部分可能用來購買進口產品。安聯集團估計，1.9兆美元的紓困計畫中，約有3,600億美元將花在進口貨上，單單是中國產品便可能達到600億美元。

野村控股首席中國經濟學者陸挺指出，美國消費者將購買電視、冰箱、筆記型電腦、自行車，當然有利於中國產品出口。

瑞士銀行已經將2021年中國出口成長率從10%上修到16%，並表示拜登的紓困計畫將使「美國及全球復甦更強」。

巴克萊投資銀行經濟研究主管凱勒指出，由於美、中景氣都將更熱，其他國家也將跟進，包括歐洲，以及新興市場許多小型開放經濟體。

但如果美國刺激措施效果良好，有可能使其他國家也跟進。據經濟合作暨發展組織預估，美國擴大支出可能使2021年全球經濟成長率提高1個百分點；如果其他國家政府也擴大支出，則全球復甦勢頭將比金融海嘯之後更強。

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