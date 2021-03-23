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避險基金押寶亞太復甦行情

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

瑞士信貸（Cresit Suisse）在訪調200多家機構投資人後指出，避險基金預測，在投資人撤出價位已高的美國資產之際，將會有來自北美與歐洲市場的大量新資金湧入亞洲，押注中國大陸等亞洲經濟將從新冠肺炎疫情中復甦的前景。

彭博資訊報導，瑞信的2021年避險基金投資人調查顯示，新加坡畢盛資產管理（APS）等避險基金認為，「遊戲驛站」事件可能促使更多資金流向亞洲，因投資人正設法避免再遭逢類似的軋空事件，以免蒙受虧損。

調查顯示，亞太最受避險基金歡迎，淨需求為55%，為逾十年來最高水準。相較之下，北美的淨需求僅20%。

Albourne合夥公司亞太區主管強斯頓指出，今年亞太地區將出現強勁的資金淨流入，需求最高的領域分別是大陸股票、低淨值避險基金和私募信用。他說，一些北美的機構投資人，正提高投資組合中對中國大陸配置占比，拉高到15%-20%。

這種投資轉向，可能有助促進亞洲規模較小的避險基金產業成長；Preqin的資料顯示，總部位於亞太的避險基金合計管理的資產去年成長20%至1,556億美元。

基金經理人也說，北美和歐洲大幅加碼實施貨幣和財政刺激措施，也可能促使一些投資人把更多資金放在亞洲，以避開美國市場的泡沫，而大陸的監管改革讓避險基金更容易在當地投資，也提振需求。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤說，美國等許多外國投資人正尋求在大陸市場獲利，尤其是債市。大陸10年期公債殖利率高於3.2%，遠高於美國同年期公債的約1.7%。Wind資訊公司的資料顯示，過去兩年來，外資持有大陸公債的規模已成長近一倍，超過人民幣2兆元。

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