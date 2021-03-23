央行總裁突遭撤換 土耳其股匯債重挫

土耳其央行總裁上周末突然遭總統厄多安撤換，引發外資信心潰散、紛紛撤資，土耳其股匯債市22日盤中應聲全面重挫，土耳其里拉一度重貶15%，逼近歷史低點，並且衝擊新興市場投資人信心。但分析師認為，土耳其此事對廣泛新興市場的影響有限。

土耳其里拉兌美元22日一度暴跌15%，報8.4850里拉，吐回前央行總裁阿巴爾（Naci Agbal ）在去年11月上任以來四個多月的升值幅度，且逼近去年11月所觸及的8.58里拉歷史最低水準。法國興業銀行預測，里拉到第2季底時將貶至9.70里拉，再創新低。

土耳其大盤指數伊斯坦堡證交所指數則在銀行股領跌下，也重挫9%，且啟動熔斷機制，為該機制去年8月引進以來首度啟動；土國10年期美元公債殖利率也一度竄升1.53個百分點至7.41%。

土耳其局勢也衝擊新興市場投資人信心，賣壓也波及與土國有業務往來的歐洲銀行股。分析師指出，土國央行遭撤換重創土國投資人信心，基於地緣鄰近性，歐洲最易受影響。

阿巴爾一直致力於重建土耳其央行的信譽，任內累計升息35碼，引發向來反對緊縮政策的厄多安不滿，上周六的出手撤換央行總裁，讓投資人信心潰散，擔心該國將再次走回低利率路線。

新任央行總裁考哲歐魯則出面喊話安撫市場，承諾將有效利用政策工具穩定物價，央行的利率決策會議將按表定時程舉行。