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銅料短缺 衝擊全球能源轉型

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

彭博資訊報導，全球銅料未來十年內可能面臨嚴重的供應短缺，但銅是再生電力與電動車的主要用料，若生產商無法解決供給缺口，銅價將持續上漲，使全球能源轉型面臨重大挑戰。

CRU礦業顧問集團預估，由於乾淨電力與運輸業起飛，2030年時全球銅礦業須投資1,000億美元，彌補每年470萬公噸的銅料供給缺口。

原料商品貿易商Trafigura集團指出，若未設立新銅礦區，2030年的短缺量可能達到1,000萬噸。要填滿供給缺口，需要新增八處像必和必拓（BHP）位於智利Escondida礦區（全球最大）一樣大的銅礦區。

彭博資訊預估，銅料至少將短缺兩年，加上投資人重視「去碳化」的利多因素，預料銅價將能站穩每噸8,500美元以上。

業者正在規劃多項銅礦開發計畫，但也擔憂重蹈開發過度、供給過剩的覆轍。專家指出，開發技術益發複雜，及政府審核時間拖長，可能使2025-2030年間缺少能開工的計畫。

正在進行中的新礦開發計畫，可能使2022-2025年期間不致發生嚴重的供給短缺。銅價長期居高不下，將使一些高成本的開發計畫可有賺頭，且擴建既有銅礦區也能縮短審核時間。

今年業界聚焦於Freeport-McMoran銅金公司在印尼格拉斯伯格地下礦場的開發進度，預定今年底完成，可緩解銅料供給短缺；之後是艾芬豪礦業公司在剛果民主共和國的卡莫阿-卡庫拉銅礦區計畫，預定今年7月開始。

業界指出，未來十年巴基斯坦與菲律賓都可能成為銅料新供給國，但因銅產國更重視環境影響評估，因此儘管銅料短缺、銅價上漲，業者卻無法即時增加供給。

必和必拓 印尼 智利

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