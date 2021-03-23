聽新聞
test
0:00 / 0:00

發那科在陸擴產 台廠受惠

經濟日報 / 編譯陳律安、記者宋健生／綜合報導

日本工業機器人製造商發那科（Fanuc）將投資260億日圓（2.4億美元），擴建位於中國大陸上海的工廠，為該公司在大陸的歷來最大手筆投資。工具機業界評估，有在大陸設廠的台廠如程泰（1583）、亞崴、東台、福裕、高鋒、巨庭、瀧澤科、富強鑫、協易機等，都將因此受惠。

日經新聞報導，發那科將透過與上海電氣集團共組的合資企業出資，擴建上海工廠的面積將增加四倍至34萬平方公尺，新設施預定2023年投產。發那科仍將於日本總部生產機器人主體，再運往上海廠依客戶需求調整。中國大陸製造業在擺脫新冠肺炎疫情陰霾後，正全力推動廠房現代化，發那科也看到需求商機。

程泰集團董事長楊德華表示，大陸市場已成為發那科重心，擴大投資並不意外。尤其中國大陸積極推動5G等基礎建設，加上汽車、3C電子、自動化等產業明顯升溫，發那科為降低生產成本，增加競爭力，就近供貨有其必要。他說，發那科的控制器在大陸市場供不應求，未來上海廠擴大產能，將有利台廠大陸產線就近取貨，同時降低成本。

上海 日本

延伸閱讀

家具內銷爆發 台商吃補

重回台灣市場 小米要靠小米11炒熱買氣

日月光旗下 鼎固回台布局房地產

生達、生泰 16日停牌

相關新聞

衝獲利 三星開發雙折疊手機

知情人士透露，三星電子正投入更多心力在折疊手機上，不僅計劃要大幅提高產量，還要開發一款全新的「雙折疊」手機，取代可能暫時...

雀巢強攻咖啡居家商機

瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）正雙管齊下搶攻「後疫情時代」的居家消費商機，推出鎖定白領階級的非接觸式智慧咖啡機，並且押...

布林肯稱「種族滅絕」 美聯合英加歐出手制裁新疆官員

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日宣布制裁新疆生產建設兵團政委王君正，和新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳...

避險基金押寶亞太復甦行情

瑞士信貸（Cresit Suisse）在訪調200多家機構投資人後指出，避險基金預測，在投資人撤出價位已高的美國資產之際...

銅料短缺 衝擊全球能源轉型

彭博資訊報導，全球銅料未來十年內可能面臨嚴重的供應短缺，但銅是再生電力與電動車的主要用料，若生產商無法解決供給缺口，銅價...

央行總裁突遭撤換 土耳其股匯債重挫

土耳其央行總裁上周末突然遭總統厄多安撤換，引發外資信心潰散、紛紛撤資，土耳其股匯債市22日盤中應聲全面重挫，土耳其里拉一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。