發那科在陸擴產 台廠受惠

日本工業機器人製造商發那科（Fanuc）將投資260億日圓（2.4億美元），擴建位於中國大陸上海的工廠，為該公司在大陸的歷來最大手筆投資。工具機業界評估，有在大陸設廠的台廠如程泰（1583）、亞崴、東台、福裕、高鋒、巨庭、瀧澤科、富強鑫、協易機等，都將因此受惠。

日經新聞報導，發那科將透過與上海電氣集團共組的合資企業出資，擴建上海工廠的面積將增加四倍至34萬平方公尺，新設施預定2023年投產。發那科仍將於日本總部生產機器人主體，再運往上海廠依客戶需求調整。中國大陸製造業在擺脫新冠肺炎疫情陰霾後，正全力推動廠房現代化，發那科也看到需求商機。

程泰集團董事長楊德華表示，大陸市場已成為發那科重心，擴大投資並不意外。尤其中國大陸積極推動5G等基礎建設，加上汽車、3C電子、自動化等產業明顯升溫，發那科為降低生產成本，增加競爭力，就近供貨有其必要。他說，發那科的控制器在大陸市場供不應求，未來上海廠擴大產能，將有利台廠大陸產線就近取貨，同時降低成本。