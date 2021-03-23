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衝獲利 三星開發雙折疊手機
知情人士透露，三星電子正投入更多心力在折疊手機上，不僅計劃要大幅提高產量，還要開發一款全新的「雙折疊」手機，取代可能暫時停產的Note系列手機。但近來全球晶片短缺的問題，勢將對三星的計畫帶來挑戰。
日經新聞報導，三星計劃今年推出新一代的Galaxy Z Flip和Galaxy Z Fold折疊手機，且正開發雙折疊手機，最快今年底亮相。報導指出，三星先前已申請多項雙鉸鏈設計的專利。
知情人士也說，三星對內也設定頗具企圖心的目標，要提高折疊手機的總出貨量到接近Note系列手機的水準，也就是每年出貨逾1,000萬支。
業界人士與分析師指出，三星將重心放在折疊手機，目的是讓旗下產品差異化，同時折疊裝置毛利率較高，希望藉此提振獲利。
也有知情人士說，三星大致上是在去年決定今年不推出Note系列新機，原因是想集中資源，擴大押注於單價更高、設計更獨特的折疊手機。去年推出的Galaxy Z Fold 2 5G定價為1,999美元，遠高於Note 20售價的999美元起。
另一名熟悉三星計畫的消息人士透露，三星長期以來都難以對兩大高階機種（常在上半年推出的Galaxy S系列、與下半年推出的Note系列）做出區隔差異，因此正考慮以折疊手機為差異化的關鍵商品，希望以某種方式取代Note系列。
但多位知情人士也說，全球晶片與零件正面臨空前短缺問題，可能阻礙三星這項計畫。
職掌三星行動裝置部門的高東真17日在年度股東大會上也說，正盡力提高折疊手機產量，三星雖然解決了面板供應的許多問題，卻仍無法讓折疊機產量趕上其他智慧手機。
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