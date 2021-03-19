晶片荒不僅使三星Note新機難產 iPhone也可能遭殃

全球晶片短缺已持續數月，一開始受到衝擊的是汽車業，如今災情還延燒至消費電子產品，威脅到個人電腦（PC）和智慧手機的生產，連iPhone也難逃池魚之殃。

AppleInsider報導，由於新冠疫情帶旺晶片需求，加上近來台灣水情告急，全球晶片缺貨的情況本來就相當嚴峻。不料屋漏偏逢連夜雨，三星位於美國德州奧斯汀的工廠2月中旬也因當地暴風雪而停工至今。

三星奧斯汀廠為高通（Qualcomm）代工生產晶片，因此該廠停擺對Android裝置的中央處理器帶來莫大衝擊。

日本媒體還指出，對OLED面板控制器至關重要的晶片，也是在這座工廠製造。由於蘋果公司所用的OLED是由三星供貨，所以三星奧斯汀廠停工，也可能導致iPhone產量減少。蘋果首次在iPhone 12系列新機上全面採用OLED，而非僅Pro高階機種才搭載OLED。

AppleInsider報導指出，三星奧斯汀廠約占全球12吋晶圓代工廠5%產能。由於該廠持續停擺，預計全球智慧手機第2季的產量將減少5%。若只看5G手機，減幅估計更高達30%。

此外，奧斯汀廠停擺也使PC產業陷入困境。筆電大廠宏碁董座陳俊聖表示：「（筆電）供給趕不上需求，我們員工正在努力取得零件，這是PC史上未曾見過的事。」另一家筆電大廠華碩也預估出貨量將大幅下滑。

在2月襲擊德州的暴風雪，讓車用晶片短缺的情況雪上加霜。恩智浦（NXP）和英飛凌（Infineon）兩家車用晶片業者，都關閉位於奧斯汀的工廠。儘管恩智浦在當地的工廠已重啟營運，但該公司表示，工廠停擺導致該公司少了一個月的晶片供應量。