華府強化美加電動車供應鏈

美國政府正致力於幫助國內礦商與電池業者進駐加拿大，目的是提高北美地區電動車關鍵礦物原料的產量，以抵禦中國大陸的競爭。

路透引述消息來源報導，美國商務部18日和礦商及電池製造業者舉行閉門視訊會議，討論如何促進在加拿大生產電動車原料。文件指出，參與會議的特斯拉（Tesla）、Talon Metals、Livent等逾30家業者，商討華府可以如何幫助美國企業擴大布局加拿大，並克服物流上的挑戰。

與會人士稱，並無跡象顯示商務部將對赴加拿大投資礦業或其他供應鏈零組件的美國業者，提供財務誘因。不過商務部官員強調，打造美、加電動車供應鏈勢在必行，將跟進歐洲與亞洲的步伐。

交通運輸電動化的需求預料未來十年將激增，但環保人士強烈反對美國數個大型採礦項目，迫使官員將目光轉向加拿大。華府視為對國防至關重要的35種礦物中，加拿大就供應了13種。

美國總統拜登和加拿大總理杜魯多上月承諾，兩國將共同打造電動車供應鏈。自拜登上任以來，已有三家美國礦業公司赴加拿大投資。礦業占加拿大國內生產毛額（GDP）的5%，在美國僅占約0.9%。

業界高層表示，鋰離子電池長途運輸具有危險，因此汽車製造業者傾向在組裝廠附近生產電池；這有助於安大略省和魁北克省發展電池工業，因為這兩個省鄰近位於密西根州和俄亥俄州的美國汽車製造商。