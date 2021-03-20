日銀允擴大公債殖利率區間

在日本上月核心消費者物價持續下跌之際，日本銀行（央行）19日公布微調後的貨幣政策架構，將擴大允許日本公債券殖利率波動的區間，並取消指數股票型基金（ETF）購買目標，僅必要時才會買進日股資產，以提高政策靈活度，以便未來繼續提升通膨。

日本2月扣除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期下滑0.4%，為連續第二個月下滑；若不計生鮮食品與能源價格，上月核心－核心CPI攀升0.2%。

經濟學家指出，這項數據顯示日本的基本物價壓力並未凝聚，通縮壓力依然沉重。

日銀在公布利率決策不變的同時，也宣布調整貨幣決策架構，將允許日本10年期公債殖利率能在零的正負0.25%區間之內波動。日銀實施公債殖利率曲線控管政策，把日本10年公債殖利率目標設定為零，先前為允許執利率在正負0.20%區間之內波動。

此舉可能是要提升日本債券市場的活躍度，並且幫助提振日本銀行業的獲利。

日本央行還終結過去十年的購買股市資產政策，取消每年購買6兆日圓（550億美元）股票指數型基金（ETF），但保留了12兆日圓的上限，以便在市況惡化時可以進場收購日股資產，穩住金融市場。