道瓊早盤跌逾300點！Fed宣布SLR到期不續 推升殖利率

美股四大指數19日早盤全面走軟，道瓊愈跌愈深，科技股的跌勢則較輕。聯準會（Fed）在美股開盤前宣布，將不會延長在疫情期間所實施的放寬銀行槓桿規定，再次造成美國公債殖利率走高。

道瓊工業指數19日早盤跌逾300點或0.9%，標普500指數跌0.6%，那斯達克綜合指數跌約0.1%。費城半導體指數跌0.4%，台積電ADR跌0.2%。

Fed於美股盤前宣布，去年4月1日宣布銀行在計算補充槓桿率（SLR）時，可不計算在Fed持有的美債與存款，此措施將依原定時間3月31日到期，不再延長。美股19日盤前一度降到1.69%的美國10年期公債殖利率，應聲升破1.7%。

聯邦快遞（FedEx）19日早盤勁揚6%，因該公司上季營收和獲利均優於市場預期。運動用品製造商Nike重挫5%，原因是上季營收比預期低。

由於19日是「四巫日」（亦即選擇權和期貨合約的到期結算日），資產價格的波動性可能會加劇。