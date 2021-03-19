美最大產險公司Chubb開價230億美元 收購同業Hartford

美國最大物產保險公司安達（Chubb）提議，以232億美元的現金加股票收購競爭對手Hartford金融服務公司，可能成為金融保險業近年來最大宗的併購案。

安達在美東時間18日稍晚表示，這樁交易將以現金為主，擬以每股65美元收購Hartford，比後者17日收盤價溢價13%。在彭博首次報導這項消息後，Hartford盤中暴衝20%至68.95美元，終場收在68.15美元，皆高於安達提議的每股收購價格。

安達表示，對雙方的股東和顧客來說，這樁併購案無論在策略或財務上都極具吸引力。安達期盼與Hartford展開具建設性的私下討論，盡快洽談公平的交易。Hartford尚未回覆這項消息。消息人士透露，這些討論仍在初步階段，最後也許不會達成交易。