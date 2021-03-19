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美元從Fed會後跌勢反彈 受公債殖利率大漲提振

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國公債殖利率大漲，幫助美元收復前一交易日的全部失地。路透
美國公債殖利率大漲，幫助美元收復前一交易日的全部失地。路透

美元周四全面攀升，美國公債殖利率大漲，幫助美元收復前一交易日的全部失地。之前聯準會（Fed）壓制了可能升息的市場預期，拖累美元下滑。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%，至91.862。

Fed周三表示，美國經濟正朝著近40年來最強勁成長的方向前進，但Fed決策者承諾將繼續加大油門，儘管通膨料將勁升。

Fed預料今年通膨將升至2.4%，高於央行2%的目標，但Fed主席鮑爾表示，這被視為暫時性大漲，不會改變Fed指標隔夜利率維持在近零的承諾。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta說：「市場正在和Fed較勁，押注一旦目前異常鴿派政策立場成功地導致通膨高於目標水準，Fed的因應機制將會發生變化。」

Fed周三發表聲明後，指標10年期美債殖利率從周三稍早觸及的13個月高位1.69%回落。周四，10年期殖利率重拾近期漲勢，觸及1.754%的13個月新高。

美元兌日圓升0.1%，至108.98日圓。日本經濟新聞周四報導，預計日本央行將小幅擴大長期利率圍繞0%目標的波動範圍。

挪威克朗兌歐元升至13個月高位10.0223克朗，之後回吐漲幅，挪威央行周四將指標利率維持在0.0%的紀錄低點，並調整了前瞻性指引，暗示可能會在今年下半年加息。

英鎊兌美元尾盤跌0.3%，至1.3930美元。英國央行警告稱，英國經濟復甦前景仍不明朗，給英國央行將暗示對前景信心增強的猜測當頭一棒。

在加密貨幣市場，比特幣跌1.21%，至58,188.21美元。

Fed 日本經濟 通膨

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