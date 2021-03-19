台積電ADR隨費半重挫3.6% 費半大跌4.2%

台積電ADR周四大跌3.6%收114.50美元，較台北交易股票溢價7.9%。費城半導體指數重挫4.2%，隨美國科技股大跌。

美國股市周四收跌，科技股和高成長股再次受到公債殖利率攀升的影響，其中那斯達克綜合指數重挫3%，同時，能源類股隨油價重挫而大跌。

蘋果、亞馬遜和微軟等居家概念股下跌，那斯達克綜合指數收盤下跌409.03點，至13,116.17點，跌幅3%。標普500指數下跌58.66點，收3,915.46點，跌幅1.5%。道瓊工業指數回吐漲幅，收盤下跌153.07點，至32,862.3點，跌幅0.5%。

台灣加權股價指數昨天上漲72.02點收16,287.84點。台積電跌0.3%收602元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 106.38 -0.40 106.50 -0.12

中華電 CHT 110.29 -0.82 110.00 -0.64

台積電 TSM 649.60 -3.595 602.00 7.91

聯電 UMC 46.75 -4.52 47.05 -0.64

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據