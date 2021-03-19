Fed利率決策 鴿中帶鷹

經濟日報 / 編譯任中原廖玉玲／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾（路透）
美國聯準會主席鮑爾（路透）

美國聯準會Fed）17日決議，維持現有貨幣政策不變，且到2023年底前聯邦資金利率區間都將維持在0至0.25%的水準，主席鮑爾也重申鴿派立場，但利率預測點狀圖顯示，更多官員預估將提早升息，使這次決策透露「鴿中帶鷹」的意味，也顯示Fed立場正逐漸向「鷹派」轉移。

不過，Fed大幅上修經濟預測至6.5%，將使「鴿派」政策立場面臨挑戰，也將使市場對Fed撤出寬鬆政策的時機產生更激烈的爭議。美國10年期公債殖利率18日盤中漲破1.7%。

Fed重申每月1,200億美元的資產收購力道不變，直到經濟情況出現實質進展。

Fed也上修美國今年經濟成長率至6.5%，是1983年來最高；今年個人消費支出（PCE）通膨率預估會升到2.4%，但明年會降至2%，意味官員認為通膨升溫只是暫時現象；失業率預估到今年底將降至4.5%，明年會跌破4%，顯示對經濟前景更樂觀。

利率點狀圖顯示，多數官員仍預測目前的超低利率至少將持續到2023年底，然而，在18位官員中，七人預測2023年將首次升息，多於去年12月時的五人，且四人預測明年就會開始升息，也多於去年12月時的一人。

鮑爾說，決策官員將耐心地保持寬鬆，目前還不是開始討論緊縮購債計畫的時候；升息的條件是就業最大化，通膨率須達到2%、且不只是暫時到達該水準；若真要緊縮政策，將盡可能提前通知各界。他說，光憑經濟預測更強，不足以使Fed撤離對經濟的支持，而是要等看到經濟數據反映出經濟改善才算數。

鮑爾也說，多數官員仍預測2023年底之前都不會升息；對於最近公債殖利率上升，他表示Fed的決策不應向市場一面倒，強調目前的利率政策及購債計畫皆屬適當。

Fed 升息 美國聯準會

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