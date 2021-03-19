戴琪任貿易代表 過關

經濟日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導

美國聯邦參議院17日罕見地以無人反對的表決結果，通過美國貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）的人事任命案，使戴琪成為美國史上首位少數族裔的女性貿易代表，也是拜登政府首位華裔閣員、及首位華裔貿易代表。

參院以98票贊成、零票反對的票數，通過戴琪的人事案，在當下極為分裂的華府政壇實屬罕見；她上任後的首要工作將包括建議總統拜登如何處理對中國大陸進口商品的加徵關稅措施，並且負責執行美墨加貿易協定，以及與歐盟協商終結長久以來的貿易爭端等。

拜登承諾的制定「以勞工為中心」的貿易政策，戴琪也將扮演關鍵角色；她多年來在政府及公司做幕後工作，此次成為內閣官員，也需在由拜登長期夥伴組成的政策團隊站穩腳跟。戴琪目前是拜登政府唯一的亞裔女性閣員。

戴琪的父母在中國大陸出生、台灣長大，之後移民美國。她中文流利，有超過十年的對陸貿易經驗，不僅受自由派和溫和派民主黨認可，在商業界也廣受好評。

相較於前貿易代表賴海哲的強勢談判風格，戴琪處事低調，尤其在2019年草擬新北美貿易協定的協商時廣獲好評。

戴琪 拜登

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