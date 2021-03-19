巴西打通膨 一口氣升息3碼

巴西央行17日啟動升息循環，一口氣升息3碼至2.75%，是近六年來首次升息，且調升幅度則為逾十年來最大，高於經濟學家預期，還暗示5月可能再次升息，反映決策官員急於控制已高於目標的通膨水準。

巴西央行貨幣政策委員會（Copom）表示，此次升息象徵貨幣政策邁向「局部正常化」的第一步，央行也根據市場利率和匯率預測，今年底通膨率將升至5%，逼近央行目標區間的5.25%上限。巴西2月通膨年率已升至四年高點5.2%，遠高於央行設定的年底3.75%目標值。

Copom表示：「下一次決策會議（5月）時，除非通膨展望出現明顯變化或者風險平衡出現重大改變，委員會預期將政策局部正常化的進展將會延續，再次升息，力道則與此次相同」。

經濟學家指出，巴西央行的最新決策，顯示官員對通膨升溫風險的疑慮，高過成長下滑的風險，而暗示5月會再升息，也是要抑制市場對於這波升息循環持續時間、與升息幅度的預期；央行果斷終止超低利率，可能有助遏制通膨，為經濟提供支撐。

瑞穗銀行駐聖保羅首席策略師盧西亞諾表示：「在政策正常化的前期就大幅升息，能以較強的力道和較快的速度穩定金融市場、支撐里爾匯價以及讓年底通膨風險最小化。」

巴西經濟正處於脆弱時期，第二波新冠疫情肆虐，導致染疫和致死人數僅次於美國，且第1季經濟料將陷入萎縮；幾個月前，巴西央行仍承諾，在「可見的未來」將把借貸成本維持在2%；然而，官員已在1月改口，並在本月會議一致同意大幅上調利率。