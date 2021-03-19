巴西打通膨 一口氣升息3碼

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

巴西央行17日啟動升息循環，一口氣升息3碼至2.75%，是近六年來首次升息，且調升幅度則為逾十年來最大，高於經濟學家預期，還暗示5月可能再次升息，反映決策官員急於控制已高於目標的通膨水準。

巴西央行貨幣政策委員會（Copom）表示，此次升息象徵貨幣政策邁向「局部正常化」的第一步，央行也根據市場利率和匯率預測，今年底通膨率將升至5%，逼近央行目標區間的5.25%上限。巴西2月通膨年率已升至四年高點5.2%，遠高於央行設定的年底3.75%目標值。

Copom表示：「下一次決策會議（5月）時，除非通膨展望出現明顯變化或者風險平衡出現重大改變，委員會預期將政策局部正常化的進展將會延續，再次升息，力道則與此次相同」。

經濟學家指出，巴西央行的最新決策，顯示官員對通膨升溫風險的疑慮，高過成長下滑的風險，而暗示5月會再升息，也是要抑制市場對於這波升息循環持續時間、與升息幅度的預期；央行果斷終止超低利率，可能有助遏制通膨，為經濟提供支撐。

瑞穗銀行駐聖保羅首席策略師盧西亞諾表示：「在政策正常化的前期就大幅升息，能以較強的力道和較快的速度穩定金融市場、支撐里爾匯價以及讓年底通膨風險最小化。」

巴西經濟正處於脆弱時期，第二波新冠疫情肆虐，導致染疫和致死人數僅次於美國，且第1季經濟料將陷入萎縮；幾個月前，巴西央行仍承諾，在「可見的未來」將把借貸成本維持在2%；然而，官員已在1月改口，並在本月會議一致同意大幅上調利率。

通膨 巴西

延伸閱讀

景氣復甦 基金經理人看好這類資產

美聯準會「鴿」聲續響 摩根投信：風險性資產看俏

蔡明彰觀點：不要追頂樓加蓋超漲股票 買地下室地基穩股票才是王道

巴西新衛生部長：倡議社交隔離 減少死亡

相關新聞

Fed利率決策 鴿中帶鷹

美國聯準會（Fed）17日決議，維持現有貨幣政策不變，且到2023年底前聯邦資金利率區間都將維持在0至0.25%的水準，...

經濟解封...美將見報復性支出

麥肯錫（McKinsey）最新調查顯示，在新冠肺炎疫情過後，全球消費者需求可望迅速反彈，有助各國經濟加速復甦，但消費支出...

大摩財管 開放投資比特幣

知情人士透露，摩根士丹利（大摩）將開放富裕客戶投資三檔比特幣相關的基金，成為首家為客戶提供比特幣投資選項的華爾街財富管理...

通膨衝擊 投資人怕怕

在美聯準會（Fed）主席鮑爾保證將維持超寬鬆政策後，美國中、長期公債殖利率18日盤中再度竄升，10年期公債殖利率衝破1....

美股還能攝取兩年咖啡因

聯準會（Fed）主席鮑爾17日反覆強調，在美國經濟出現完全康復的鮮明證據之前，將不會升息。專家認為，這顯示鮑爾記取過去F...

巴西打通膨 一口氣升息3碼

巴西央行17日啟動升息循環，一口氣升息3碼至2.75%，是近六年來首次升息，且調升幅度則為逾十年來最大，高於經濟學家預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。