美股還能攝取兩年咖啡因

聯準會（Fed）主席鮑爾17日反覆強調，在美國經濟出現完全康復的鮮明證據之前，將不會升息。專家認為，這顯示鮑爾記取過去Fed貿然緊縮政策的教訓，將走「耐心等待」之路，這也代表股市接下來至少未來兩年還能「再攝取咖啡因」。

儘管近來美國公債殖利率持續攀升，且Fed利率點狀圖也顯示預估會在2023年前升息的官員人數增加，鮑爾依然再三保證，他不會過度關注債市震盪，並表示持有提早升息觀點的官員仍是少數，他還重申點狀圖不代表委員會的共識，經濟要完全復原到新冠疫情之前的水準仍需要一段時間。

彭博資訊分析，鮑爾再三強調鴿派訊息，是要與「昔日Fed」的傳統做法徹底脫鉤。過去Fed貨幣政策的慣常立場，是要先發制人以遏制通膨，但Fed去年底宣布新的政策架構，將允許通膨率小幅超出2%通膨目標一段，以彌補低於2%的時間。近幾周來，市場一直以推升美債殖利率的方式，測試Fed的新貨幣決策架構。

曾任Fed經濟學家、現為華盛頓Cornerstone總體公司合夥人裴里表示，鮑爾在記者會上「反覆強調相同訊息：我們承諾堅持新架構及我們正在做的事情」。

Wrightson ICAP首席經濟學家克蘭德爾說，「這和過去聯準會的做法完全不同」，「他們甘願冒著落後於（殖利率）曲線的風險。他們認為在這方面失誤的代價，不會有不必要地抑制成長的代價那麼大」。

FBB資本合夥公司研究主管貝利指出，因低利率會持續到2023年，股市至少還可再享用兩年多的純咖啡因。

然而鮑爾的挑戰在於，在華府推動大規模財政刺激方案將加速經濟成長之際，還要向投資人保證，不會依據預測，採取先制措施。

華爾街日報分析，若美國經濟表現比預期好，將增添鮑爾與市場溝通的複雜度，他將須提前強化市場的升息預期，向投資人保證現在的Fed已經不是以前的Fed。