通膨衝擊 投資人怕怕

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

在美聯準會（Fed）主席鮑爾保證將維持超寬鬆政策後，美國中、長期公債殖利率18日盤中再度竄升，10年期公債殖利率衝破1.70%關卡，顯示投資人懷疑Fed提出的至少三年內不升息承諾，更加重視經濟成長及通膨升高對債市的潛在衝擊。

鮑爾表示，Fed雖調高各項預測，但不會依據經濟預測而採取先制行動。Fed預測今年通膨率將升到2.4%，但認為這只是短暫現象，預測明年將回降到2%。

Fed雖預測至少在2023年底之前不會升息，但市場並不完全相信，歐洲美元期貨仍顯示，市場預期2023年第1季將首次升息1碼。

由於鮑爾再度表示他不太擔心最近長債殖利率的大幅上升，美國10年期公債殖利率18日盤中應聲勁升9基點，達到1.74%。

目前市場利率水準顯示，投資人仍相信由於經濟快速復甦，將促使Fed比目前預測的時機更早升息。市場通膨預期也持續升高，對未來五年的預期通膨率為每年2.63%，是2008年來高點。

推升美債殖利率的另一項因素，則是Fed未宣布將現行的放寬金融機構準備金措施延長效期，只表示將在「未來幾天」另行宣布。

Fed 殖利率 通膨

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