大摩財管 開放投資比特幣

知情人士透露，摩根士丹利（大摩）將開放富裕客戶投資三檔比特幣相關的基金，成為首家為客戶提供比特幣投資選項的華爾街財富管理巨擘，中國大陸影像處理及社交平台美圖也宣布，再買進約5,000萬美元的加密貨幣，凸顯主流投資者和大型金融機構對加密貨幣的接受度日益升高。

CNBC與彭博資訊引述大摩的內部備忘錄報導，大摩將允許富裕客戶投資三檔比特幣基金，包括Galaxy Digital管理的兩檔基金，也就是Galaxy比特幣基金與Galaxy機構比特幣基金，還有資產管理業者FS投資公司與比特幣業者NYDIG合推的FS NYDIG精選基金，從而讓這些客戶持有比特幣。

大摩將在完成財務顧問的訓練課程後，最快4月開放客戶投資。Galaxy比特幣基金與FS NYDIG精選基金的最低投資額為2.5萬美元，Galaxy機構比特幣基金最低投資額為500萬美元。

不過，大摩目前只允許較富裕的客戶投資這些基金，因為該銀行認為這些投資適合風險容忍度高的客戶。個人投資人存放在大摩的資產須至少200萬美元，投資業者放在大摩的資產須至少500萬美元，且這些帳戶必須已開立六個月以上。

大摩也將限制客戶的比特幣投資部位，最多只能占總資產淨值的2.5%。知情人士表示，大摩是應客戶的要求，開放客戶投資比特幣基金。

此舉將有助比特幣加速被接納成為一種資產類別。儘管近來加密貨幣受歡迎的程度激增，但多數華爾街銀行仍持觀望態度，雖有比特幣與乙太幣期貨合約，但華爾街大銀行均未為客戶提供投資比特幣的服務，高盛、摩根大通及美國銀行的財管部門目前也未允許自家財務顧問兜售直接投資比特幣的服務。

不過，主流投資人對加幣貨幣的接受度近來持續升高，例如特斯拉、行動支付業者Square都押注比特幣，紐約梅隆銀行則在2月成立新部門，協助客戶持有、交易和發行數位資產。

美圖18日表示，已透過子公司加碼買進2,840萬美元乙太幣和2,160萬美元比特幣，對加密貨幣的投資累計達9,000萬美元。美圖董事會指出，區塊鏈技術具有顛覆金融和科技業的潛力，且仍處於早期階段，有足夠的升值空間，並且能分散持有現金的風險。

根據彭博資訊報價，比特幣18日盤中小漲0.7%至58,135.65美元。

比特幣上周一度觸及61,742美元的歷史新高，之後因投資人獲利了結和印度可能禁止交易加密貨幣的消息而走低。