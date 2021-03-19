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同鮭魚盡！男大生改名「張鮭魚之夢」才知用完三次機會

砸70億美元擴大辦公室 Google將創造1萬個工作

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

隨著美國新冠肺炎疫情趨緩，科技巨擘Google計劃今年在美國投資逾70億美元，擴大辦公室及資料中心，估計至少將創造10,000個就業機會。

Google在18日表示，這筆金額將在全美19州擴大辦公室和資料中心，其中10億美元將用於加州；拓展資料中心的地點，包括內布拉斯加州、南卡羅來納州、維吉尼亞州、內華達州和德州，並將於亞特蘭、華盛頓特區、芝加哥和紐約等地區，增加數千個新職缺。

Google執行長皮伽（Sundar Pichai）說：「攜手合作和建立面對面社群，是Google文化的核心，這些特色將繼續在公司文化中扮演要角。」

字母公司先前承諾在美國不動產領域投資100億美元，但在去年疫情爆發後暫停了這項計畫。受疫情衝擊，Google去年第2季營收年減2%至383億美元，為歷來首度下滑。

該公司計劃在今年秋季起讓員工重返辦公室。皮伽曾表示，Google不採行永久遠距工作模式，希望從9月開始，大多數員工每周進公司上班三天。

疫情 新冠肺炎 芝加哥

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