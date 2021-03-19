再生能源股報酬率 比化石類股多二倍

報告顯示，過去十年再生能源發電類股的投報率是化石燃料類股的三倍以上，專家指出，這有助於在未來幾年帶動投資人投入綠電，擴大低碳電力能源。

國際能源總署（IEA）和倫敦帝國學院商學院對全球數百家上市公司的分析，截至去年底的十年內，投資全球再生能源發電業者的資產組合，平均年報酬率為18%，遠高於投資化石燃料類股的4.7%，且同期綠電的總報酬率達到426%，是化石燃料的七倍以上。

倫敦帝國學院研究員法米珂芙表示，再生能源發電的投報率優於化石燃料資產，在整個市場中，表現也可圈可點。研究員發現，無論在已開發經濟體或新興市場，再生能源發電的報酬率都超越化石燃料。

儘管投資人已增強對再生能源等環境、社會和公司治理（ESG）資產的投資力道，但投資速度仍不足以遏止全球暖化。彭博新能源財經（BNEF）的數據顯示，以目前投資步調來看，2050年前將有11兆美元資金投入綠電。