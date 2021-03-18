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教育程度影響壽命 研究：學歷高活越久

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
研究指出，教育程度影響壽命長短。（Photo from網路截圖）
研究指出，教育程度影響壽命長短。（Photo from網路截圖）

學歷越高活越久？根據研究報告，在富裕國家，教育程度超越性別和種族，成為影響壽命長短的主因。以美國為例，擁有大學學歷的美國人，平均壽命比在國高中就輟學的美國人還要長10年。分析認為，學歷越高和工作待遇以及薪資水平成正比，越好的工作待遇代表能獲得更好的醫療照護，進而影響壽命長短。

經濟學人報導，教育程度影響壽命的趨勢，在富裕國家尤其明顯。專家表示，雖然經濟能力影響壽命程度的研究很多，但針對教育程度影響壽命的文獻卻不多。以美國為例，從2017年以後，教育程度對於壽命的影響比例越來越大。

美國國家科學院院刊報導，來自普林斯頓大學的研究者使用1990年到2018年、近5000萬份死亡證明，分別分析性別、種族和教育程度和壽命之間的關聯。

研究發現，教育程度對壽命長短的影響越來越大，擁有學位的美國人壽命持續提高，而沒有學位的美國人壽命則越來越短，且1990年和2000年比起來，2000年的差距變得更大。反觀種族因素，在1990年，沒有學位的白種人會比同齡、擁有大學學位的黑人長壽，但到了近十年，受過良好教育的黑人壽命大幅提升，種族對於壽命的影響程度估計減少了70%。

分析認為，教育程度和出社會後的經濟能力有很大的關係。擁有高學歷的人，較能找到待遇好的工作，而待遇好的工作意味著有更完善的健保福利。另一方面，受過良好的教育的人更容易養成健康的方式，且一些保健食品、有機食物、運動等，都需要支出額外費用，可能只有收入豐厚的人才負擔得起。反觀沒有良好教育程度者，在找工作上可能會有困難，也難以負擔高昂健保費用。

研究者還指出，這樣的差距在疫情後會更明顯，因為疫情間學校關閉，導致大量學生失學，若不加緊改善，恐怕會使社會差距越來越大。

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