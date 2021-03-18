美FCC撤銷陸企中國聯通、ComNet在美營運執照
美國聯邦周三（17日） 投票同意啟動程序，取消中國聯通、ComNet這兩家中國大陸通訊公司在美國的電信營運執照，理由是兩家業者受到中國政府的控制，具有安全風險。
路透報導，去年4月，FCC就已經通知這兩家陸企，以及中國電信，警告三家公司若不能證明自己獨立於中國政府的控制之外，就可能會被吊銷營運執照。中國電信已經在去年12月已先被展開撤照程序，之前其在美營運已近20年。
FCC表示，中國聯通與ComNet「現階段未能消除我們嚴正的疑慮」，因而議決撤照。中國聯通在FCC的決定後發出聲明，強調在美國的營運完全合法，持照經營近20年，寄望FCC充分、公平與基於事實地檢視他們在美國的經商行為。ComNet則沒有立即回應路透和彭博資訊的採訪要求。
FCC近年針對中國大陸電信業採取強硬立場。例如，2019年5月FCC無異議投票拒絕給予中國移動在美提供服務的執照，認定如果核可的話，中國政府會利用來從事對抗美國的間諜行為。去年4月，FCC同意Google使用美國與亞洲之間的部分海底通信電纜，但不准利用連到香港的電纜。
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