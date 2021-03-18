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台積電、聯電ADR仍收跌　盤中翻紅但無力守住

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（18日）漲跌互見，台積電小幅下跌，早盤一度重挫逾3%，但盤中一度翻紅，不過下午盤仍呈現疲態。

道瓊工業指數17日收漲189.42點，漲幅0.58%，報33,015.37點；標普500指數收漲11.41點，漲幅0.29%，報3,974.12點；那斯達克指數上漲53.63點，漲幅0.4%，報13,525.20點。

費城半導體指數收盤勁揚1.22%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.53 +0.80%

中華電 CHT 39.20 -0.41%

台積電 TSM 118.76 -0.49%

聯電 UMC 8.63 -0.92%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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