台積電、聯電ADR仍收跌 盤中翻紅但無力守住
台股ADR周三（18日）漲跌互見，台積電小幅下跌，早盤一度重挫逾3%，但盤中一度翻紅，不過下午盤仍呈現疲態。
道瓊工業指數17日收漲189.42點，漲幅0.58%，報33,015.37點；標普500指數收漲11.41點，漲幅0.29%，報3,974.12點；那斯達克指數上漲53.63點，漲幅0.4%，報13,525.20點。
費城半導體指數收盤勁揚1.22%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.53 +0.80%
中華電 CHT 39.20 -0.41%
台積電 TSM 118.76 -0.49%
聯電 UMC 8.63 -0.92%
資料來源：彭博資訊
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