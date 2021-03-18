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Fed繼續偏鴿　美股道瓊、標普再創新高

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股道瓊、標普500指數再創新高。（美聯社）
美股道瓊、標普500指數再創新高。（美聯社）

美股三大指數17日上漲，道瓊和標普500指數收盤創新高，聯準會預測經濟將從新冠疫情中快速復甦，但表示將把利率維持在近零水準，暗示2023年底前都不會升息。此外，美國長天期公債殖利率也從一年多高點回落。

道瓊工業指數17日收漲189.42點，漲幅0.58%，報33,015.37點；標普500指數收漲11.41點，漲幅0.29%，報3,974.12點；那斯達克指數上漲53.63點，漲幅0.4%，報13,525.20點。

那斯達克指數仍較2月12日創下的紀錄收盤高點低約4%。

聯準會在決策會議後發表聲明說，預期隨著新冠疫情危機緩解，美國今年的經濟成長和通膨將迅速上揚，聯準會也重申將在未來幾年把目標利率維持在近零水平的承諾。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，現在討論逐步縮減支持經濟的措施還為時過早，此後美股延續漲勢。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示：「聯準會今天的聲明比一些人預期的樂觀，他們上調經濟成長和勞動力市場預期。市場對聯準會聲明的看法是，這是一份相當樂觀的聲明。」

對疫後強勁復甦的預期，讓人們非常關注聯準會官員的利率預測「點狀圖」。最新的點狀圖顯示，聯準會18位官員中，7人預期到2023年年底前利率將上升。相較下，去年12月時，17位委員中只有5人抱此看法。

Evercore ISI投資組合策略主管Dennis DeBusschere表示：「相對於有些人擔心的『鷹派點陣圖』，聯準會表現鴿派，但由於沒有『鷹派』結果，股市鬆一口氣而上漲。」

聯準會聲明發布後，10年期美國公債殖利率小幅回落至1.6374%。

個股方面，亞馬遜上漲1.4%，特斯拉跳漲3.7%，為標普500指數帶來最大提振。

標普500指數11大類股中有六類上漲，工業股和非必需消費品指數表現最佳，漲幅均超過1%。

速食業者麥當勞上漲1.9%，此前德意志銀行上調該股目標價，同時把股票評級從「持有」調升至「買進」。

聯準會 標普

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