未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

美國最大加密貨幣交易所Coinbase在17日表示，公司股價最近在未上市市場備受追捧，推升其估值高達680億美元，凸顯Coinbase的估值隨比特幣價格飆升而同步飛漲。

路透報導，Coinbase在一份監管文件中表示，截至3月15日的第1季，其股票在未上市市場上的加權平均價格為每股343.58美元，遠高於去年第3季（截至2020年9月30日）的每股28.83美元。

這意味著Coinbase估值在短短幾個月內暴增近12倍，根據市調機構PitchBook的數據，該公司最近一次（2018年10月）籌資時的估值，僅僅80多億美元。

Coinbase已向美國證管會（SEC）申請上市，若是獲准，將創加密幣交易所在美上市首例，也象徵那些亟欲爭取加密幣躍為主流的支持者打了漂亮的一仗。

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