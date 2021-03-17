蘋果資助綠色債券計畫 創造全球再生能源

蘋果公司今天表示，近期新完成的再生能源計畫案，屬於蘋果規劃47億美元（約新台幣1330億元）「綠色債券」支出的一部分，不但可為計畫案當地社區帶來清潔能源，同時也減少碳排放量。

蘋果指出，在2020年共資助17個「綠色債券」計畫案，這些計畫案每年平均可減少92萬1000公噸的碳排放，相當於減少近20萬輛汽車上路。計畫案將在全球產出1.2吉瓦（GW，指一百萬千瓦）的再生能源，蘋果2020年也在內華達州、伊利諾州、維吉尼亞州和丹麥增設350兆瓦（MW，指一百萬瓦）的再生能源。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（LisaJackson）表示，蘋果致力透過支援業務所在的社區來保護大家共有的地球。人人都有責任竭盡全力來對抗氣候變遷造成的影響，從蘋果「綠色債券」銷售的收益中，蘋果投資47億美元，代表著努力不懈的推動力，清潔能源本就是一門立意良善的生意。

自2015年在巴黎舉行的聯合國氣候變遷大會（COP21）達成歷史性的氣候變遷協議以來，蘋果一直將3筆「綠色債券」發行的收益用於投資，以支援全球各地的碳排放減量運動。

2016年2月蘋果發行第1筆15億美元的「綠色債券」。隨後在前任美國政府宣布有意退出COP21協議後，蘋果於2017年6月發行第2輪10億美元的債券。在2019年11月，蘋果發行第3組「綠色債券」，也是蘋果第一次在歐洲發行綠色債券，分別發行2筆10億歐元（總計約22億美元）的綠色債券。