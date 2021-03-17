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殖利率跳升拖累科技股 市場靜待聯準會會議結果

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美債殖利率17日早盤跳升，讓科技股再次受到打擊。美聯社
美債殖利率17日早盤跳升，讓科技股再次受到打擊。美聯社

美股17日早盤漲跌互現，道瓊工業指數持平，而美債殖利率跳升，讓科技股再次受到打擊，那斯達克綜合指數跌逾1%。投資人靜待聯準會（Fed）召開兩天會議後的決議結果。

道瓊工業指數17日早盤在平盤上狹幅波動，標普500指數跌0.4%，那斯達克綜合指數跌1.1%。費城半導體指數跌1.3%，台積電ADR跌1.5%。蘋果跌1.6%，特斯拉跌2.4%。

美國10年期公債殖利率17日早盤增加5個基點，一度超過1.67%，超過12日的1.642%，創下過去13個月來的新高。美國30年期公債殖利率升至2.428%，為2019年11月以來最高水準。殖利率走高會侵蝕公司未來現金流的價值，對成長股的衝擊尤其大。

投資人如今將焦點放在Fed於美東時間17日下午2時（台灣時間18日凌晨2時）發布的利率決策與通膨指引。Fed料將承認美國近來經濟成長較為強勁，因此Fed是否維持寬鬆的貨幣政策，成為外界關注的焦點。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar說：「各界預料鮑爾17日將表達偏向鴿派的政策立場。隨美國政府祭出新一輪財政支出計畫，對他而言很難不採取鴿派立場。他們肯定擔憂造成市場恐慌，他們害怕經濟復甦受阻。」

Fed 半導體 美股

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